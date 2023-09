Concessionária Águas de Holambra disponibiliza 2ª via da fatura por meio digital

Clientes podem acessar a 2ª via e negociar débitos sem ter que se dirigir à sede da Águas de Holambra

Para oferecer mais segurança e tranquilidade aos seus clientes, a concessionária Águas de Holambra disponibiliza diversas formas de atendimento digital. Através do 0800 595 3333, Águas APP ou site da concessionária ( www.aguasdeholambra.com.br ), os clientes podem acessar a 2ª via da fatura, negociar débitos, realizar pagamentos via código de barras, QR Code e débito automático, verificar o histórico de consumo, conferir o cronograma das próximas leituras, esclarecer dúvidas, acompanhar os status das solicitações em aberto e informar a concessionária sobre vazamentos/obstruções de rede, entre outras opções de serviços.

Além disso, uma das facilidades oferecidas pela Águas de Holambra é a entrega da fatura de água e esgoto por meio eletrônico. Nessa modalidade, a fatura chega aos usuários através do e-mail evitando, assim, o risco de perda e/ou extravio da fatura física.

“O uso da fatura eletrônica traz praticidade e redução do impacto ambiental causado pela impressão do papel”, afirma a gerente comercial da Águas de Holambra, Aline Rampelotto. Como os documentos são digitalizados, a rapidez é um dos benefícios do pagamento por fatura eletrônica. “Queremos otimizar esse processo. Além disso, fazemos a nossa parte na redução dos impactos causados ao meio ambiente”, afirma Aline. A fatura eletrônica utiliza procedimentos automatizados e inteligentes, que permite obter melhores resultados, com maior rapidez no atendimento.