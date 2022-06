Concessionária realiza atendimento especial para Tarifa Social

A concessionária Águas de Holambra realiza, na próxima sexta-feira (01/07), das 08h às 16h, mais um atendimento especial para o cadastramento de famílias no programa Tarifa Social, benefício que pode conceder descontos de até 50% aos munícipes que se encontram em status de fragilidade, como desemprego, enfermidade, renda familiar de até meio salário mínimo per capta, entre outros cenários.

O atendimento irá ocorrer na sede da concessionária, que fica na Rua Petunia, 14 – Jardim das Tulipas. “Nosso objetivo é facilitar o acesso dos usuários ao benefício da Tarifa Social”, afirma a coordenadora de Responsabilidade Social da Águas de Holambra, Maria Aparecida Draheim.

Para ser inserido na Tarifa Social, é necessário que o usuário atenda os seguintes critérios: imóvel residencial com ligação simples de água (1 economia), estar adimplente com a Águas de Holambra, consumo médio de energia elétrica de até 120 KWH nos últimos 12 meses e renda familiar de até meio salário mínimo per capta ou inscrição no CadÚnico.

Além do atendimento especial de sexta-feira (01/07), os interessados também podem se inscrever através dos canais remotos da Central de Atendimento da Águas de Holambra (0800 595 3333) ou pessoalmente, na Sede – Rua Petunia, 14 – Jardim das Tulipas, portando os seguintes documentos: última conta de água, última conta de energia elétrica, comprovante de renda e carteira profissional dos moradores do imóvel maiores de 18 anos. “O benefício tem duração de 12 (doze) meses, devendo ser renovado ao final deste período”, observa Maria Aparecida.