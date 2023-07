Concurso da Orquestra Sinfônica tem inscrições abertas até 7 de agosto

São 26 vagas para músicos de diferentes instrumentos. Taxa de R$ 98,80 deve ser paga até 8 de agosto, na rede bancária

Estão abertas, até 7 de agosto, as inscrições para o concurso público com 26 vagas para a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Os músicos interessados podem se inscrever no site da Vunesp (www.vunesp.com.br), onde os candidatos também encontram o edital com todas as informações.

Outro canal para acessar o edital do processo de seleção é acessar o link Concursos e Empregos do portal da Prefeitura (https://portal.campinas.sp.gov.br/servico/concursos-e-empregos).

Campinas não realizava concurso para a Orquestra Sinfônica desde 2010, ou seja, há 13 anos.

“Para nós, essa recomposição que o concurso possibilita é muito importante para mostrar a força e a prioridade que a gestão também coloca nesse fortalecimento de uma Orquestra, que é uma das mais antigas do País”, destaca a secretária municipal de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli.

O salário atualizado para esses cargos varia de R$ 7.215,02 a R$ 8.869,09. Os admitidos também terão direito ao auxílio-alimentação no valor já reajustado de R$ 1.570,00, além do vale-transporte, que é opcional e válido para Campinas.

Diferente dos concursos para outros cargos, o da Orquestra não tem prova teórica. Serão duas fases de provas práticas, além da prova de títulos. Os detalhes de como serão as provas estão disponíveis no edital, que foi publicado em 30 de junho.

“O concurso da Orquestra tem um processo diferente e a preparação exige um cuidado ainda maior do que o que nossas equipes sempre tomam”, adiantou a secretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Eliane Jocelaine Pereira. “Campinas tem a equipe da coordenadoria de Concursos, Recrutamento e Seleção trabalhando junto com a comissão deste concurso, e todos estão fazendo um ótimo trabalho para garantir que tudo ocorra bem na seleção, que tem várias especificidades”, disse.

O concurso para músicos da Orquestra tem, além da prova de títulos, a prova prática, que é composta por duas fases, cujas regras serão informadas em edital.

Orientações

A coordenadora de Concursos, Recrutamento e Seleção, Juliana Miorin, reforça a importância dos candidatos lerem atentamente o edital. “O edital é um roteiro que deve ser utilizado pelos candidatos. É importante que eles leiam atentamente quais são as recomendações, requisitos do cargo e os prazos”, disse.

Outra função do edital, segundo Juliana, é ajudar os candidatos na hora de estudar. “O conteúdo programático é um resumo de como serão as provas e pode ajudar como uma espécie de roteiro”, completou Miorin.

Serviço

Concurso músicos da Orquestra Sinfônica

Inscrições: até 7 de agosto (em www.vunesp.com.br)

Edital: Concursos e Empregos (acessível https://portal.campinas.sp.gov.br/servico/concursos-e-empregos)

Valor da inscrição: R$ 98,80

Vagas previstas: 26

Cargos: as vagas são para Professor de Orquestra Cordas I – Solista I – Contrabaixo, Professor de Orquestra Cordas I – Solista I – Viola, Professor de Orquestra Cordas I – Solista I – Violoncelo, Professor de Orquestra Cordas I – Solista II – Contrabaixo, Professor de Orquestra Cordas I – Solista II – Primeiro Violino, Professor de Orquestra Cordas I – Solista II – Segundo Violino, Professor de Orquestra Cordas I – Solista II – Viola, Professor de Orquestra Cordas I – Solista II – Violoncelo, Professor de Orquestra Cordas I – Tutti Contrabaixo, Professor de Orquestra Cordas I – Tutti Primeiro Violino, Professor de Orquestra Cordas I – Tutti Segundo Violino, Professor de Orquestra Cordas I – Tutti Viola, Professor de Orquestra Cordas I – Tutti Violoncelo, Professor de Orquestra Percussão – Solista II – Percussão, Professor de Orquestra Sopro I – Solista I – Clarineta, Professor de Orquestra Sopro I – Solista I – Oboé, Professor de Orquestra Sopro I – Solista I – Trompa, Professor de Orquestra Sopro I – Solista II – Clarineta, Professor de Orquestra Sopro I – Solista II – Fagote, Professor de Orquestra Sopro I – Solista II – Trompa, Professor de Orquestra Sopro III – Solista Especial – Clarineta e Requinta , Professor de Orquestra Sopro III – Solista Especial – Flauta Transversal Flauta em Sol, Professor de Orquestra Sopro III – Solista Especial – Trompete e Trompetes Especiais, Professor de Orquestra Sopro IV – Solista I – Trompete e Trompete Piccolo, Professor de Orquestra Sopro IV – Solista I – Tuba, Professor de Orquestra Tímpano – Solista I – Tímpano