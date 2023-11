Concurso Público da Câmara de Paulínia oferece vagas para nível técnico e superior

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Paulínia terminam nesta segunda-feira (27/11).

Uma das vagas é para Técnico Audiovisual, sendo obrigatório ensino médio completo e curso técnico na área.

As demais vagas são para candidatos com ensino superior, em áreas específicas: Analista em Gestão Pública, Analista Legislativo, Analista de Tecnologia da Informação, Assistente Jurídico, Assessor de Imprensa e Cerimonial, Controlador Interno e Contador.

As inscrições vão até as 23h59 do dia 27 de novembro de 2023, pelo site https://abcp.selecao.net.br/informacoes/2730. A taxa é de R$ 90. A prova objetiva será aplicada em 10 de dezembro. As regras completas estão no edital do concurso.