Condições meteorológicas e os impactos nos cafezais estarão em destaque na Femagri 2025

Equipe de Geoprocessamento da Cooxupé vai orientar visitantes na feira sobre como o clima pode influenciar no sistema produtivo cafeeiro

A 24ª edição da Femagri – Feira de Máquinas, Implementos e Insumos Agrícolas, promovida pela Cooxupé nos dias 19, 20 e 21 de março, em Guaxupé/MG, vai trazer em destaque as condições meteorológicas e os impactos nas lavouras cafeeiras e na safra deste e do próximo ano. O tema do evento será “Agricultura e Mudanças Climáticas: Resiliência e Oportunidades”, para orientar os cafeicultores que estão em busca de soluções e tecnologias para potencializar a produtividade das lavouras diante dos desafios do clima.

Um dos principais espaços da feira é a Fazendinha, instalada em uma área com quase seis mil metros quadrados. No local, os produtores rurais vão encontrar demonstração de tecnologias e boas práticas agrícolas.

Além disso, a equipe do departamento de Geoprocessamento da cooperativa estará na Fazendinha para apresentar aos cafeicultores do Sul de Minas Gerais as condições meteorológicas dos últimos meses na área monitorada pela Cooxupé e como o clima pode influenciar no sistema produtivo cafeeiro.

Ferramentas tecnológicas

De acordo com Guilherme Vinícius Teixeira, engenheiro agrônomo responsável pelo departamento de Geoprocessamento da cooperativa, o espaço contará com uma área de tecnologia e serviços.

“Demonstraremos algumas ferramentas tecnológicas que possivelmente estarão presentes na Cooxupé e, em breve, para os nossos produtores cooperados. Como, por exemplo, a sistematização para plantio de café”, antecipa Teixeira.

Junto da equipe de Geoprocessamento, os produtores rurais que visitarem a Femagri também conhecerão serviços ligados ao projeto de agricultura digital, consultoria em pulverização e amostragem de solo e folha.

Neste ano, a feira será realizada em uma área de 107 mil metros quadrados, sendo mais de 37 mil metros quadrados cobertos. Ao todo, serão 153 estandes e mais de 12 mil produtos cadastrados e em exposição. O evento contará com a presença de mais de 120 expositores, que vão apresentar tecnologias, informações, oportunidades de negócios e as últimas inovações do mercado. A expectativa é que 35 mil produtores rurais visitem a Femagri.

O evento será realizado na Avenida Vereador Nelson Elias, S/N, no bairro Japy. A entrada é aberta e gratuita, com credenciamento na recepção.