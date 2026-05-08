CONDOMÍNIOS JAGUARIÚNA 1 E 2 RECEBEM AÇÃO COMUNITÁRIA DA PREFEITURA

Uma ação comunitária promovida pela Prefeitura de Jaguariúna, por meio das secretarias de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social, reuniu nesta quinta e sexta-feira, dias 7 e 8 de maio, moradores dos condomínios Jaguariúna 1 e 2, no bairro Cruzeiro do Sul.

A iniciativa contou com programação voltada à orientação, prevenção e bem-estar da população. Equipes da Saúde ofereceram orientações sobre escorpiões, prevenção da dengue e febre maculosa, reforçando os cuidados necessários para evitar a proliferação de doenças.

A programação também contou com a apresentação do CRAS Cruzeiro do Sul e distribuição gratuita de pipoca, algodão doce e suco, garantindo um ambiente de integração comunitária.

“Essa ação comunitária reforça o compromisso da Administração com a prevenção e a promoção da qualidade de vida da população. Além de levar informações importantes sobre dengue, febre maculosa e prevenção de acidentes com escorpiões, buscamos aproximar os serviços públicos da comunidade, fortalecendo a conscientização e o cuidado coletivo”, informou a Secretaria de Saúde.

Foto: Diego Monarin