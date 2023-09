Conferência discute propostas de melhorias na Secretaria de Cultura

Nesta terça-feira, dia 12 de setembro, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural, no Jardim Camargo, está sendo realizada a V Conferência Municipal de Cultura com o tema: Democracia e Direito à Cultura. Durante a reunião, estão sendo debatidas propostas a níveis municipal, estadual e nacional dentro de seis eixos pré-estabelecidos pelo Ministério da Cultura. A Conferência é organizada e promovida pela Secretaria Municipal de Cultura e pelo Conselho Municipal de Cultura.

Ao todo, serão definidas até 10 propostas municipais e 12 estaduais para cada eixo determinado. Os projetos serão encaminhados para uma próxima Conferência Estadual no mês de dezembro por meio de dois delegados eleitos durante a reunião de hoje, sendo um representando a sociedade civil e o outro do Poder Público. Além disso, o encontro tem a finalidade de estabelecer a agenda das ações culturais em Mogi Guaçu, possibilitar a implantação de políticas públicas na Cultura, além de incentivar e democratizar a participação do público no setor.

O presidente do Conselho Municipal de Cultura, Bruno Mendonça, ressaltou que foram realizadas outras duas reuniões abertas com o objetivo de ouvir e debater possíveis ideias e sugestões de propostas para a Conferência. “É importante termos essas oportunidades de ouvir o público para auxiliar no debate das propostas. Realizamos a Conferência de dois em dois anos e, neste espaço de tempo, o Conselho faz o acompanhamento e direcionamento dos projetos definidos”, afirmou.

“Todos os participantes são muito conscientes e nos agregam muito. Temos a reunião também como uma oportunidade para discutir o gerenciamento de recursos para a destinação de atividades culturais para a população”, completou o presidente.

Os seis eixos estabelecidos pelo Ministério da Cultura foram: Institucionalização, marcos legais e Sistema Nacional de Cultura; Democratização do acesso à Cultura e participação social; Identidade, patrimônio e memória; Diversidade Cultural e transversalidades de gênero, raça e acessibilidade na política cultural; Economia criativa, trabalho, renda e sustentabilidade; e Direito às artes e às linguagens digitais.