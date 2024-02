Confira a programação da final do Futsal de Verão deste sábado

Disputas serão entre as equipes Itamaraty F.C e Roma F.C (masculino); e Barcelona F.C e Poderosas F.C (feminino)

Neste sábado (24), os olhos dos amantes do futsal em Artur Nogueira estarão voltados para o Ginásio Municipal Maurício Sia. A partir das 18h30, ocorrerá a tão aguardada final do Campeonato de Futsal de Verão 2024, com partidas emocionantes nas categorias feminina e masculina, que contarão com a presença de autoridades locais.

As disputas serão entre as equipes Itamaraty F.C e Roma F.C (masculino); e Barcelona F.C e Poderosas F.C (feminino).

Organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude, o campeonato se estabeleceu como um evento de destaque no calendário esportivo da cidade, reunindo talentos e promovendo a paixão pelo esporte.

“Estamos ansiosos para conhecer os times vencedores desta edição. A expectativa é grande, não apenas pela competição em si, mas também pelo apoio incansável ao esporte e aos talentosos atletas locais que têm nos representado com tanto orgulho ao longo desta temporada. Que esta final seja um momento de celebração do esporte, da comunidade e da determinação dos nossos atletas em alcançar o sucesso”, comentou o titular da pasta.

O diretor de Esporte Rodrigo Pinheiro (Burunga) lembra que as equipes ganhadoras serão premiadas. “Através do apoio incansável do prefeito Lucas Sia ao esporte, conquistamos a aprovação da lei que aumenta os fundos destinados às premiações das equipes campeãs. Graças à iniciativa do nosso prefeito, a premiação será equitativa, tanto para equipes masculinas quanto femininas. Assim, o campeão receberá 5 mil reais, enquanto o vice-campeão será premiado com R$ 2,5 mil”, explicou.

PROGRAMAÇÃO

18h30: Abertura do Ginásio

19h30: Hino Nacional e Hino de Artur Nogueira

19h40: 1º Jogo: Final Feminino – Poderosas X Barcelona

20h30: Premiação Feminina

20h40: Apresentação da Cia de Dança

21h10: Cerimônia de Apresentação das Equipes

21h20: Hino Nacional e Hino de Artur Nogueira

21h30: 2º Jogo: Final Masculino – Itamaraty X Roma

22h40: Entrega da Premiação e Show de Pagode (em frente ao Ginásio Mauricio Sia)

INGRESSO SOLIDÁRIO

Além do espetáculo esportivo, a final está promovendo um gesto de solidariedade. Em um esforço para apoiar o Fundo Social de Artur Nogueira, a entrada para assistir aos jogos será mediante a doação de 1 litro de leite (caixinha).

A troca de ingressos está disponível nesta sexta-feira (23) até às 17h, na Secretaria de Esporte, localizada no Ginásio Maurício Sia, situado na Rua Mal. Floriano Peixoto, no Jardim Arrivabene. No entanto, é importante notar que a disponibilidade dos ingressos é limitada.

O prefeito Lucas Sia (PSD) enfatiza a importância dessa iniciativa que une esporte e solidariedade. “Estamos orgulhosos de sediar um evento que não apenas promove o talento esportivo em nossa comunidade, mas também oferece apoio direto àqueles que mais precisam. O esporte tem o poder de unir as pessoas e, neste caso, também de fazer a diferença em suas vidas”, frisou.