Confira alguns dos melhores momentos da Cavalgada do Bem em Santo Antônio de Posse

No último domingo, 18 de agosto, Santo Antônio de Posse foi palco de um evento marcante: a Cavalgada do Bem. Com o intuito de apoiar o Lar São Vicente de Paula e a APAE da cidade, o evento reuniu um público animado para um dia repleto de música, solidariedade e tradição.

A cavalgada contou com a presença ilustre dos cantores Vitor & João Paulo e Luiz Miguel & Daniel, que proporcionaram um show de primeira linha, encantando todos os presentes com seus talentos e carisma. A locução ficou por conta de Luciano Rodrigues, que manteve o clima festivo e envolvente ao longo do evento.

Além de promover a integração e o lazer entre os participantes, a Cavalgada do Bem teve como objetivo principal arrecadar fundos e recursos para as instituições beneficiadas, que realizam um trabalho essencial para a comunidade local. O apoio de todos foi fundamental para o sucesso desta ação, que uniu diversão e solidariedade em uma causa nobre.

Se você perdeu o evento, ainda pode conferir os melhores momentos e se inspirar com o espírito de colaboração e generosidade que marcaram a Cavalgada do Bem.

Fotos da Cavalgada do Bem 2024