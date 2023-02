Confira as atrações do Posse Folia 2023

Vem aí o Posse Folia 2023, com diversas atrações para toda a família. A festa carnavalesca possense acontece entre os dias 18 e 21 de fevereiro, com programação que conta com três noites e duas matinês, na Praça da Matriz, com shows, escola de samba e muito mais. Todos os dias de evento terão entrada gratuita.

As noites do Posse Folia, que tem início no sábado, 18, contarão com apresentação de grupo de pagode e escola de samba, a partir das 20h. Já as matinês que começam no domingo, 19, das 14h às 18h, terão praça de alimentação com as barracas e foodtrucks da Feira da Lua.

A festa ainda contará com a presença da Rainha e Princesas do Posse Folia 2023, coroadas no sábado, 4, no Baile de Carnaval do Fundo Social de Solidariedade, através do concurso popular promovido por meio da internet.

“É um evento para toda a família, o Posse Folia está sendo preparado com muito carinho por nós”, comentou o prefeito de Santo Antônio de Posse, João Leandro Lolli. “Esperamos que a população possense se divirta muito e aproveite cada dia de festa, com animação e segurança”, concluiu.

Será proibida a entrada de garrafas e copos de vidros, e o uso de spray de espuma!

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Sábado, 18/02

Grupo incendeia

+ Escola de Samba

A partir das 20h30

Praça da matriz

Domingo, 19/02

Matinê

14h às 18h

Praça da matriz

Domingo, 19/02

Grupo incendeia

A partir das 20h30

Praça da matriz

Segunda-feira, 20/02

Grupo incendeia

+ Escola de samba

A partir das 20h30

Praça da matriz

Terça-feira, 21/02

Matinê

16h às 20h

Praça da matriz