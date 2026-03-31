Confira opções gratuitas de Páscoa para crianças na região
Programação especial começa nesta quinta-feira e reúne caça aos ovos, oficinas e atrações temáticas em diferentes cidades
A região conta com diversas opções gratuitas de lazer para crianças durante o período de Páscoa, com atividades que incluem caça aos ovos, oficinas, apresentações e a presença do tradicional coelhinho.
Em Holambra, a programação começa na quinta-feira, 2 de abril, com a chegada do coelhinho da Páscoa e apresentação musical na Praça dos Imigrantes, das 19h às 21h. No sábado, 4 de abril, o Parque Cidade das Crianças recebe a caça aos ovos, com recreação, pintura facial e brinquedos infláveis, das 9h às 12h. No mesmo dia, à noite, a Praça dos Pioneiros será palco da Vila de Páscoa, com decoração temática e interação com o coelhinho.
Em Mogi Guaçu, o Buriti Shopping promove no sábado, 4 de abril, oficinas de orelhinhas de coelho e pintura facial, das 15h às 18h, com inscrições no local.
Já em Mogi Mirim, também no sábado, 4 de abril, acontece a caça aos ovos na Praça Rui Barbosa, a partir das 8h, com atividades voltadas ao público infantil.
As ações são voltadas para toda a família e oferecem alternativas de lazer acessíveis durante o feriado, incentivando a participação das crianças em momentos de diversão e convivência.
Foto Reprodução Holambra
