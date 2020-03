Confira os horários da Central de Atendimento do Cidadão,a partir de segunda-feira

A Central de Atendimento ao Cidadão informa os horários de atendimento a partir do dia 23 de março de 2020, que se dará das 9h às 12h com controle de fluxo de pessoas mediante entrega de senhas, de forma a evitar aglomerações, como medida de prevenção ao coronavírus – Covid-19.

O cidadão deverá dar preferência ao atendimento virtual, conforme as informações de cada setor abaixo:

ATENDIMENTO GERAL

Atendimento presencial em terças e quintas, das 9h às 12h.

Atendimento Virtual através do endereço eletrônico www.amparo.sp.gov.br (? Para Você ?Serviços Online), ou por e-mail: centraldeatendimento@amparo.sp.gov.br, ou ainda via telefone (19) 3817-9254/ (19) 3817-9325.

PAT

Atendimento presencial em segundas e quartas, das 9h às 12h.

Atendimento Virtual através do endereço eletrônico www.gov.br/trabalho ou ainda www.empregabrasil.mte.gov.br . Qualquer informação poderá ser obtida através dos telefones: (19) 3808-1204 ou (19) 3817-9300 – Ramal 9332.

BANCO DO POVO

Atendimento Online através dos e-mails msromariz@amparo.sp.gov.br ou rcezar@amparo.sp.gov.br e via telefone (19) 3817-9331.

SAC

Atendimento Virtual através do endereço eletrônico www.amparo.sp.gov.br (websac), ou por e-mail: sac@amparo.sp.gov.br, ou ainda via telefone (19) 3817-9300/ (19) 156.

AGILIZA

Atendimento Virtual através do endereço eletrônico www.portaldoempreendedor.gov.br, pelo e-mail: agiliza@amparo.sp.gov.br, ou ainda via telefone (19) 3817-9300 Ramal 9283.

PROCON

Atendimento Online através dos e-mails procon@amparo.sp.gov.br ou via telefone (19) 3817-9328.

A fiscalização do PROCON continuará atuante, principalmente no que tange à eventual abuso de preço de mercadorias a de prevenção ao COVID-19.