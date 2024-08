Confira os Melhores Momentos do Sertão Caipira em Cosmópolis

No último domingo, 18 de agosto, Cosmópolis viveu uma tarde inesquecível com o evento Sertão Caipira, uma celebração da música sertaneja e moda country. O evento foi uma oportunidade perfeita para reunir família e amigos, criando memórias especiais em um ambiente vibrante e acolhedor.

Com a locução animada de Márcio Leandro e Crocodilo Dundy, a tarde foi marcada por uma sequência de apresentações de artistas renomados e promissores. No palco, o público teve a chance de apreciar os talentos de Pamela Paz & Denilson, Bruno Valente, Ângelo Máximo & Giovani, Thiago Lins, e Victoria Maya. E para fechar com chave de ouro, a dupla Alex & Yvan entregou um show memorável que ficará na memória de todos os presentes.

Se você perdeu a oportunidade de participar deste evento incrível, não se preocupe! Fique atento às próximas edições e outras atrações que virão, prometendo mais momentos de diversão e boa música.

Confira agora algumas fotos:

