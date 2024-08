Confira os próximos pontos de distribuição de galões de água em Artur Nogueira

A Prefeitura de Artur Nogueira informa os próximos pontos onde a Defesa Civil realizará a distribuição de galões de água para as residências mais impactadas pela crise hídrica regional. A entrega ocorre até a sexta-feira (16), a partir das 18h.

CONFIRA OS PRÓXIMOS PONTOS

Todos os dias, às 18h

– QUARTA-FEIRA: Área verde entre as Alamedas Antônio de Faveri Neto e Élcio Geraldo Sia, Vila Nogueira

– QUINTA-FEIRA: Rua Pedro Moraes, altura dos números 282-382, Bom Jardim

– SEXTA-FEIRA: Rua João Bombo, 511, Itamaraty

Inicialmente, os recursos estavam sendo direcionados às escolas municipais e estaduais e às unidades de saúde. Na última semana, os moradores dos bairros Jardim Ipê, Coração Criança e Parque das Flores – que enfrentam maiores dificuldades de abastecimento – foram selecionados. Já no início dessa semana, os bairros Blumenau e Coração Criança foram contemplados.

A água que está sendo distribuída foram doadas pela Força Aérea Brasileira, Defesa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Correios e uma comunidade de Campinas.

Além dos galões cheios, estão sendo disponibilizados galões vazios pelo Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira (Saean).

Após a entrega nas regiões inicialmente selecionados, a Prefeitura avaliará a necessidade de estender a distribuição a outras áreas ou estabelecer um ponto central de distribuição, para garantir que todas as localidades sejam adequadamente assistidas.

CRISE HÍDRICA REGIONAL

Artur Nogueira enfrenta uma das mais severas crises hídricas dos últimos anos. A falta de chuvas significativas desde março resultou em uma redução nos níveis do reservatório Cotrins, que é responsável pelo abastecimento de 70% do município e atualmente está com apenas 15% de sua capacidade total.

COLABORAÇÃO DE TODOS

Vale lembrar que a entrega poderá ser ajustada em caso de fortes chuvas ou outras condições climáticas adversas.

“Pedimos a colaboração de todos para que os moradores que ainda têm água em suas casas priorizem a retirada pelos que enfrentam maior dificuldade. A água será distribuída principalmente para aqueles que estão com sérias limitações no abastecimento. Agradecemos a compreensão e apoio de toda a população”, orientou a Defesa Civil Municipal.