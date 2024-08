Conheça o Bioparque de Serra Negra: Um Destino Imperdível para Amantes da Natureza e Ecoturismo

Localizado na charmosa cidade de Serra Negra, o Bioparque é um verdadeiro tesouro de ecoturismo, preservação e educação ambiental, que oferece uma experiência única para visitantes de todas as idades. Com uma área de 28 hectares de floresta formada — que há 50 anos era uma área desmatada para pastagem — o parque é um exemplo de recuperação ambiental e um convite para quem busca uma conexão mais profunda com

Atividades para Todos os Gostos

No Bioparque, os visitantes podem desfrutar de trilhas imersivas e educativas, pensadas para proporcionar uma experiência tranquila e informativa. As trilhas são ideais para famílias, grupos escolares e qualquer pessoa interessada em aprender mais sobre a fauna e flora da região.

Além das trilhas, o parque conta com exposições educativas que destacam a importância da preservação ambiental e do papel de cada um na proteção dos ecossistemas. Para aqueles que apreciam vistas panorâmicas, o mirante oferece uma visão espetacular da floresta e dos arredores. Já o observatório é perfeito para os amantes da observação de aves e outros animais que habitam a área.

Compromisso com a Conservação e Educação Ambiental

O Bioparque de Serra Negra se destaca como um importante ativo para a qualificação do ecoturismo na cidade. Com um trabalho sério e dedicado, o parque não só recupera a floresta e cuida dos animais, mas também educa o público sobre a importância da conservação ambiental. Cada visita contribui para os esforços contínuos de preservação e restauração, fazendo do parque um local onde o turismo e sustentabilidade.

Planeje sua visita

O Bioparque está localizado na Estrada Municipal Amati Joé Franchi, Km 15, em Serra Negra, e funciona aos sábados e domingos, das 10h às 17h. Para mais informações ou agendamento de visitas em grupo, entre em contato pelo telefone (19) 99747-812

SAIBA COMO CHEGAR