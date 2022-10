Conheça o TOP 12 do concurso da Rainha e Princesas da Expo Artur 2022

12ª edição da festa promete agitar Artur Nogueira e região com

atrações inéditas

Mais de 150 candidatas se inscreveram no concurso da Rainha e Princesas

da Expo Artur 2022. Após a grande adesão, foi realizada uma reunião

expondo o regulamento/regras e, posteriormente, uma seletiva.

A escolha do TOP 12 foi feita na tarde deste domingo (2) com a presença

de 37 mulheres que foram avaliadas por um corpo de jurados. Confira a

classificação em ordem aleatória:

1- Brenda Tetzner

2- Mislene Moizes

3- Karoline Martins

4- Diana Silva

5- Kamila Santiago

6- Júlia Thomé

7- Tayna Cristina

8- Maria Eduarda Paes

9- Victoria Ferreira

10- Gabriela Monteiro

11- Katia Araújo

12- Elisângela Garcia

Neste ano, com o retorno da festa, o concurso tem previsão para

acontecer no dia 11 de outubro, a partir das 20h, em estrutura montada

na Sede do Clube Recreativo Floresta. Além de representar a beleza da

mulher da região durante todas as noites, a rainha e as duas princesas

receberão prêmios do comércio local e terão a oportunidade de

conhecer de perto grandes nomes da música sertaneja.

O desfile está sendo organizado por Paulo Munhoz, respeitado produtor

de eventos há 26 anos na região, experiente missólogo que já teve

modelos reconhecidas no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, e

idealizador do tradicional Miss Artur Nogueira.

EXPO ARTUR

A tradicional Festa do Peão de Artur Nogueira acontecerá entre os dias

20 e 23 de outubro, em estrutura montada no Balneário Municipal.

Confira abaixo as atrações musicais já confirmadas da Expo Artur

2022:

20/10, quinta-feira – Dilsinho (ingresso solidário: 1 litro de leite)

21/10, sexta-feira – Jorge & Mateus

22/10, sábado – Barões da Pisadinha e Jottapê MC

23/10, domingo – Luan Santana Assessoria de Imprensa da Prefeitura de

Artur Nogueira