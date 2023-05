Conheça os participantes do 3° Festival Gastronômico de Artur Nogueira

Evento promovido pela Prefeitura reunirá 42 estabelecimentos inscritos, que deverão produzir pratos conforme o tema ‘Brasilidades’

O 3° Festival Gastronômico de Artur Nogueira reunirá 42 estabelecimentos do setor alimentício fora do lar, incluindo restaurantes, cafeterias, sorveterias, hamburguerias, e muitos outros. A edição de 2023 estreou com uma novidade; afinal, este ano os participantes deverão preparar pratos conforme o tema específico: ‘Brasilidades’.

O evento acontecerá de 1° a 31 de julho e já faz parte do calendário do município. Promovida pela Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a atração também conta com apoio e patrocínio das empresas Sebrae, Buona Gente Supermercado, Ecco Premium, GCY Contabilidade, Net Aki, e Sicred.

O prefeito Lucas Sia (PSD) destaca a importância do evento para o avanço da economia local. “O Festival Gastronômico, além de ser uma oportunidade de atrair novos clientes para os estabelecimentos, mostra o quanto nosso município tem a oferecer quando se trata do ramo alimentício. Essa edição será ainda mais especial, pois valoriza a riqueza da culinária brasileira”, disse.

ESTABELECIMENTOS E CATEGORIAS

Este ano, os estabelecimentos foram divididos em oito categorias:

1) Sabor em Equilíbrio; 2) Brasil em um Prato; 3) Quitutes Brasileiros; 4) Petiscos Brasileiros; 5) Tentação Tropical; 6) Brasil Burger; 7) Brasil na Massa; 8) Fusão Brasil-Japão.

Confira os participantes:

– Bill Burguer

– Burgão na Brasa

– Ça Va

– Cancun Mexican Bar

– Cheirin Bão

– Chocolates Dom Cacau

– Choperia Becker

– Delícias da Lú

– Degusta Fit

– Eba Mercato

– Empório Canto Verde

– Fera’s Burguer

– Flamy

– GK Lanches

– Green Camp Restaurante

– Gringo Pizzas e Empanadas

– Holy Cheese

– Impérius Hamburgueria

– La Brasa Burguer

– La Macellaia

– Madalena Café & Bistrô

– Marques Pizzaria

– Max Supreme Sorvetes

– Mini’s Salgados e Petiscos

– Narrê Massas Delivery

– Ô Villa

– Paraíso das Delícias

– Pereira’s Pastéis

– Pesqueiro Osvaldo Sia

– Pesqueiro Três Lagoas

– Premium Burguer

– Pub Soundgarden

– Quintal do Lago

– RedBlack Beer

– Restaurante Tabatem

– Sabor Nordestino

– Shiban Sushi Bar

– Speciale Restô e Café

– Tapioca do Ju

– Vida Ice Cream

– Villa Premium

– Zap Zap Burguer

O FESTIVAL

O evento costuma reunir dezenas de comércios participantes, entre bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias, além de outros estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar. Os clientes podem consumir os pratos no próprio estabelecimento, além das opções de delivery e drive-thru.

De acordo com a secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni Sia, o Festival Gastronômico é uma ótima oportunidade para o crescimento do município. “Os estabelecimentos promovem seu trabalho de forma gratuita, e além disso, fornecem experiências culinárias marcantes aos clientes”, concluiu.

FOTOS: Assessoria de comunicação da Prefeitura de Artur Nogueira