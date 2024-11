Conselho Municipal debate ações para 2025 e fortalecimento da Causa Animal em Artur Nogueira

CMPBEA realizou 4ª Reunião Ordinária com a presença de membros do Poder Público e da Sociedade Civil

O Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal (CMPBEA) de Artur Nogueira realizou mais uma reunião ordinária. O encontro aconteceu nesta quinta-feira (31) e contou com a presença de membros do Poder Público e da Sociedade Civil, além de representantes da população, que puderam contribuir para as discussões e acompanhar as decisões do grupo.

Jurandir Benedito Silvério, presidente do CMPBEA, destacou a importância da participação popular e do compromisso dos membros do Conselho, reforçando o empenho do conselho em promover ações que visam a proteção e o bem-estar animal em Artur Nogueira.

A reunião iniciou com a abertura formal e a apresentação dos participantes. Entre os principais temas abordados, destacou-se o planejamento do Encontro Municipal dos Conselhos Municipais para 2025, discussão das diretrizes para a criação e aprovação do Regimento Interno do CMPBEA, um documento essencial para regulamentar o funcionamento do Conselho e otimizar as atividades em prol da causa animal.

Além do presidente Jurandir, estiveram presentes, Carlos A. Caressato, Carlos Eduardo Pascoal, Fernanda Angeleli, Rafael de Jesus Silva, Iraci Dorta Balestre, Joselina Galles, Mônica Aparecida Ferreira, Mylena Carvalho Ferreira de Camargo, Flávia Godoi Poloni e Marcelo A. da Silva.

Jurandir pontuou ainda a presença do vereador eleito Tiago Vigna, que conheceu os trabalhos do Conselho Munipal e colocou o mandato dele à disposição para a defesa da Causa Animal.

Os conselheiros aprovaram a minuta do Regimento Interno do Conselho e, agora, o mesmo será encaminhado ao prefeito municipal para ser feito decreto.

A próxima reunião do Conselho será anunciada em breve e o CMPBEA convida toda a população a continuar acompanhando e apoiando as iniciativas voltadas para a causa animal no município.