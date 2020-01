Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pedreira reúne-se nesta sexta-feira

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Pedreira estará reunido-se ordinariamente, nesta sexta-feira, 31 de janeiro, a partir das 8h30, na sede da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, localizada na Praça Coronel João Pedro, nº 308, Vila Vascon.

Segundo informou a presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolesncente de Pedreira, Ana Paula Thomazini Cremasco, a reunião é aberta a população e estará abordando os seguintes temas: Informações sobre o Fundo Municipal; Construção do Calendário Anual de Reuniões do CMDCA; Apresentação dos novos membros do Conselho Tutelar que assumiram o colegiado para a execução do mandato 2020/2024; Deliberação para a construção das comissões de trabalho.