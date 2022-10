Construção civil e agropecuária impulsionam a geração de empregos na RMC

_Em agosto, o primeiro setor criou 197,81% mais postos de trabalho com

carteira assinada do que em agosto de 2021 e, o segundo, 180% a mais, no

mesmo período de comparação._

A Região Metropolitana de Campinas gerou, em agosto de 2022, 7.842

postos de trabalho, volume 18,9% menor do que os 9.669 postos gerados em

agosto de 2021. A Construção Civil e a Agropecuária se expandiram em

197,55% em relação ao mesmo período do ano passado. Em contrapartida,

a Indústria, os Serviços e o Comércio regrediram, juntos, 93,83% no

mesmo período de comparação. A avaliação é do departamento de

economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC), a

partir de dados do Novo CAGED.

Em Campinas, foram gerados no mês 2.419 postos de trabalho, o

equivalente a 25,09% abaixo dos 3.229 postos gerados em agosto de 2021.

A Indústria se expandiu em 99,3%, a Construção Civil em 5,47% e a

Agropecuária em 120%, totalizando 224,81%, enquanto que os Serviços e

o Comércio apresentaram redução de 64,64% frente ao mesmo mês do ano

passado. “Avaliando os números no acumulado de 2022, (janeiro a

agosto), constata-se uma redução de 19,44% frente ao acumulado no

mesmo período de 2021”, explica o economista da ACIC, Laerte Martins.

Na RMC, a redução na geração de vagas foi menor do que em Campinas,

ficando em 14,92% no acumulado de 2022, em comparação a 2021.

O salário médio de admissão em agosto deste ano foi de R$ 1.949,84,

uma expansão de 1,52% sobre o salário do mês anterior. “A

qualificação do emprego continua abaixo das especificações e

necessidades da mão de obra procurada e, a perspectiva para os

próximos meses, é de indefinições quanto a uma maior expansão da

mão de obra, devido ao conflito entre Rússia e Ucrânia, que já

reflete uma tendência de queda na geração de postos de trabalho, na

RMC e no país, enquanto não houver um acordo de cessar fogo”, afirma

Laerte Martins.

Nacional

Em nível Nacional, segundo o Novo CAGED, o emprego formal com carteira

assinada, em agosto de 2022, apresentou um saldo positivo de 278.639

postos de trabalho, decorrente de 2.051.800 admissões e de 1.778.161

demissões.

No acumulado do ano (janeiro a agosto) foram admitidos 15.653.839 e

demitidos 13.800.541, saldo total de 1.853.298 trabalhadores, com

carteira assinada.