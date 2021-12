Conta de água e esgoto pode ser paga por débito automático

De forma simples e rápida é possível efetuar o pagamento da sua fatura de água e esgoto sem precisar se deslocar até a nossa Loja de Atendimento ou lotéricas. Esse é o objetivo da concessionária Águas de Holambra ao disponibilizar o débito automático aos seus clientes. “O cliente que opta por esse modo de pagamento tem mais comodidade e segurança, já que o valor é descontado diretamente no banco”, comenta a supervisora comercial da Águas de Holambra, Amanda Schuenchel.

O pagamento em débito automático é muito prático e oferecido pelos bancos aos consumidores que tem cobranças constantes como água, energia e telefone. Para solicitar o serviço, o usuário deve cadastrar a concessionária Águas de Holambra no banco para que a fatura seja debitada automaticamente.

Amanda ressalta o aumento da procura por essa forma de pagamento. “As pessoas hoje em dia querem facilidade e esse é modo mais fácil de manter as contas em dia, sem preocupação”, afirma Amanda. Após autorização do banco, a fatura será programada para ser paga na data escolhida pelo usuário. Quando do vencimento, o valor será debitado do saldo disponível na conta-corrente, conta salário ou conta de pagamentos escolhidas.

O serviço é gratuito e disponível pelo Internet Banking, terminais de autoatendimento e agências bancárias. “Consulte seu banco e solicite essa forma segura e prática de pagamento”, diz Amanda.

Para ter acesso a 2ª via de contas, realizar pagamentos via código de barras, QR Code e débito automático, verificar o histórico de consumo, conferir o cronograma das próximas leituras, esclarecer dúvidas, acompanhar os status das solicitações em aberto e informar a concessionária sobre vazamentos/obstruções de rede, entre outras opções de serviços, o usuário também pode utilizar o Águas APP’, um aplicativo de celular disponível gratuitamente pelos sistemas Android e IOS.