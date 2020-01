Contribuinte que não recebeu Carnê do IPTU 2020 deve fazer a retirada no Paço Municipal

Equipes do Departamento de Tributação concluíram, na última semana, a entrega dos carnês do IPTU 2020. A Prefeitura de Pedreira finalizou a distribuição domiciliar dos 19 mil carnês do IPTU 2020 (Imposto Predial, Territorial e Urbano).

Segundo o Departamento de Tributação da Secretaria Municipal de Finanças Públicas, todo o trabalho transcorreu como foi programado, equipes treinadas e formadas por funcionários da Prefeitura passaram de casa a casa, deixando os carnês diretamente para os responsáveis. Entretanto, registraram muitas ocorrências de habitação sem a numeração ou caixa de correspondência, impossibilitando a entrega. Há os casos em que os contribuintes, como acontece habitualmente, todo início de ano, retiram diretamente no Paço Municipal.

Os contribuintes que não receberam o carnê do Imposto Predial, Territorial e Urbano – IPTU, a partir de agora, devem retirá-lo no Setor de Tributos, do Paço Municipal “Prefeito Hygino Amadeu Bellix”, situado na parte superior, de segunda a sexta, das 8h às 17h.

O IPTU é definido de acordo com o código tributário e calculado com base no valor venal do imóvel. A correção prevista para o ano é de 2,55% , correspondente a variação do INPC/IBGE, índice bem abaixo da inflação de 2019, conforme Decreto nº 2.810, de 11 de dezembro de 2019, que formalizou o reajuste da planta genérica de valores. A primeira parcela ou a cota única vence no dia 10 de fevereiro. Para quem optar pelo pagamento à vista, o desconto será de 5%.