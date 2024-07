Convenção Oficializa Candidatura de Rodrigo Falsetti e Major Tuckumantel à Reeleição em Mogi Guaçu

Evento Marca União de 10 Partidos e Lançamento de 116 Candidaturas a Vereador

No último sábado, 27 de julho, a convenção que oficializou as candidaturas de Rodrigo Falsetti e Major Tuckumantel para a reeleição à prefeitura de Mogi Guaçu foi um marco político na cidade. O evento reuniu lideranças de 10 partidos que declararam apoio à chapa e também oficializou 116 candidatos ao cargo de vereador que disputarão as próximas eleições, marcadas para 6 de outubro.

A convenção contou com a presença do deputado estadual Barros Munhoz, além de diversas autoridades locais e regionais. O engenheiro Vinícius Marchese, presidente do Confea, também esteve presente, reforçando o apoio técnico e político à candidatura de Falsetti e Tuckumantel.

A reeleição da chapa é apoiada por uma ampla coalizão de partidos, composta por: PSD, MDB, Progressistas, União Brasil, Avante, Podemos, Republicanos, PRD, PSDB e Cidadania.

Com a oficialização das candidaturas, a coligação inicia agora a fase de campanhas, buscando consolidar o apoio da população guaçuana e garantir a continuidade do trabalho realizado nos últimos anos. Os candidatos a vereador, também oficializados durante a convenção, terão um papel crucial na disseminação das propostas e na mobilização dos eleitores.

A convenção de 27 de julho foi um importante evento na política de Mogi Guaçu, oficializando candidaturas e alianças que serão determinantes nas próximas eleições. A presença de líderes e a união de 10 partidos refletem a força e a preparação da chapa para enfrentar o pleito e buscar mais um mandato à frente da prefeitura.