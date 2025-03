Copa Amparo de Karatê acontece no domingo

No domingo, 23, a partir das 8 horas, o Centro Esportivo “João Baptista de Campos Cintra”, no Jardim Camandocaia, será sede da edição da Copa Amparo de Karatê.

De acordo com a organização do evento, são esperados mais de 250 atletas de 20 academias da região do Circuito das Águas Paulista, Região Metropolitana de Campinas e Baixa Mogiana.

A competição tem organização da Academia Antonelli, UKCA – União do Karatê do Circuito das Paulista e Federação Paulista de Karatê. O evento tem entrada gratuita.

“Sem dúvida será uma grande competição. São 20 anos da Copa Amparo, com tradição e organização. A Prefeitura, através da Secretaria de Esporte Juventude apoiará a competição para que seja realizada com muito sucesso”, ressaltou o secretário de Esporte e Juventude, André Geraldo Zuchi – Bidé.