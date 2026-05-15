Copa do Mundo 2026: ACIC prevê injeção de quase R$ 300 milhões na economia de Campinas e Região

A Copa do Mundo de 2026 vai impulsionar a economia de Campinas e Região com uma movimentação financeira estimada em R$ 298,4 milhões nos setores de comércio e serviços, de acordo com levantamento do Departamento de Economia da Associação Comercial e Industrial de Campinas (ACIC).

O montante representa crescimento de 19,4% em comparação a edição de 2022. Segundo a entidade, os segmentos mais beneficiados serão bares, restaurantes, supermercados, lojas de eletroeletrônicos — especialmente com aumento nas vendas de televisores — além de vestuário, turismo e apostas esportivas.

“No período da Copa do Mundo, há um aumento natural no consumo ligado ao entretenimento e à convivência social. O comércio e o setor de serviços acabam sendo diretamente beneficiados, especialmente se a seleção for bem”, avalia o economista da ACIC, Mario Eduardo Campos.

No comércio, a projeção da ACIC aponta movimentação de R$ 202,4 milhões, impulsionada principalmente pelas vendas de materiais esportivos e aparelhos de TV. Já o setor de serviços, puxado por viagens e turismo, deve atingir R$ 96 milhões durante o período do torneio.

O levantamento também destaca a evolução do impacto econômico do Mundial na região. Na Copa do Mundo de 2018, realizada na Rússia, Campinas e Região registraram movimentação de aproximadamente R$ 200 milhões. Em 2022, no Catar, o volume chegou a R$ 250 milhões, alta de 25% em relação à edição anterior.

Além do impacto regional, estudos internacionais apontam que a Copa do Mundo de 2026 poderá gerar até US$ 40,9 bilhões ao PIB global.

Copa do Mundo

A Copa do Mundo de 2026 será realizada entre os dias 11 de junho e 19 de julho. Em sua 23ª edição, o torneio reunirá 48 seleções, sendo o maior da história em número de participantes e duração. Pela primeira vez, a competição acontecerá em três países: Canadá, México e Estados Unidos.

A seleção brasileira estreia no dia 13 de junho, às 19h, contra Marrocos, em partida válida pelo Grupo C.

Imagem criada por IA