Copa F-Racers abre temporada 2020 neste sábado em Paulínia

Serão ao todo dez etapas disputadas no Kartódromo Internacional San Marino; ainda há vagas para a categoria KTT

Uma das maiores competições de kart do interior do estado, a Copa F-Racers 2020 abre a temporada 2020 neste sábado, dia 15 de fevereiro. Serão dez etapas, todas disputadas no Kartódromo Internacional San Marino, em Paulínia (SP).

Além das categorias Mirim, Cadete, F4 Jr e F4 (Sprint e Sprint Senior), agora todas com motores F4Racers locados e sorteados, também haverá as categorias KTT (motores 2T de 125cc) Sprint, Sprint Senior e Sprint Senior Master e a Endurance Pro, prova de longa duração.

Restam poucas vagas no grid – apenas para a categoria KTT – e as inscrições ainda podem ser feitas no site https://www.copafracers.com/.

Os pilotos Alex Grigoletto – campeão brasileiro na F4 Sênior em 2018 e campeão do 1º Troféu Ayrton Senna de Kart, também na F4 – e Ricardo Toledo, vice-campeão brasileiro em 2017 na F4 Sênior, estão entre os pilotos inscritos, comprovando a qualidade do grid da competição.

Com várias novidades e mais categorias, a Copa F-Racers tem como diferencial o baixo custo com padrão de competição oficial.

A taxa de inscrição inclui a locação do motor, o fornecimento de combustível (que será monitorado com equipamento específico, de alta tecnologia) e todos os serviços oferecidos pela organização da competição (fotografia profissional, divulgação à mídia e transmissão ao vivo das provas pela internet, com locutor e comentaristas), além da premiação com troféus aos cinco primeiros colocados de cada categoria e sorteio de brindes.

Pilotos e equipes também contarão com um aplicativo que disponibilizará todas as informações do campeonato. A expectativa é de que mais de 70 pilotos participem das provas ao longo do ano, segundo a F4Racers Motorsports, promotora do evento. “Estamos trabalhando dia e noite para fazer uma competição ainda melhor.

Temos certeza que teremos grandes provas ao longo do ano”, afirma Guimarães, da F4Racers Motorsports.

CALENDÁRIO

1ª Etapa – 15 de fevereiro

2ª Etapa – 7 de março

3ª Etapa – 3 de abril (noturna)

4ª Etapa – 16 de maio

5ª Etapa – 6 de junho

6ª Etapa – 8 de agosto

7ª Etapa – 26 de setembro

8ª Etapa – 24 de outubro

9ª Etapa – 21 novembro

10ª Etapa – 5 dezembro