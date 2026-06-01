Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia define campeões da primeira etapa
Competição foi realizada no domingo, dia 31, nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador Lebrão, com disputas nas categorias masculino e feminino
A primeira etapa da Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia para duplas foi realizada neste domingo, dia 31, nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador Lebrão, em Jaguariúna.
A competição contou com disputas nas categorias masculino e feminino e foi realizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.
No masculino, a dupla Joabe e Stephan, da Arena Thyrson, de Paulínia, ficou com o título da etapa. O vice-campeonato foi conquistado por Carlos e Paulo, de Jaguariúna B.
O terceiro lugar ficou com Angelus e Miguel, de Jaguariúna A. A quarta colocação foi para Pedro e Derick, da Arena 80, de Amparo A.
Na categoria feminina, Caroline e Micheli, da Arena 80, de Amparo A, conquistaram o primeiro lugar. A dupla Tânia e Kelli, do Jaguar Tênis Clube A, ficou com o vice-campeonato.
Lavínia e Aline, de Santo Antônio de Posse A, terminaram na terceira colocação. Já Tatiane e Milena, de Jaguariúna B, ficaram em quarto lugar.
Confira a classificação da primeira etapa:
Masculino
Campeão: Arena Thyrson, Paulínia A, com Joabe e Stephan
Vice-campeão: Jaguariúna B, com Carlos e Paulo
3º lugar: Jaguariúna A, com Angelus e Miguel
4º lugar: Arena 80, Amparo A, com Pedro e Derick
Feminino
Campeã: Arena 80, Amparo A, com Caroline e Micheli
Vice-campeã: Jaguar Tênis Clube A, com Tânia e Kelli
3º lugar: Santo Antônio de Posse A, com Lavínia e Aline
4º lugar: Jaguariúna B, com Tatiane e Milena
Fonte: Prefeitura de Jaguariúna
Siga o canal “O Regional” no WhatsApp: (https://whatsapp.com/channel/0029Vb6Nnfd2phHTFnbH1d12)