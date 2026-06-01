Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia define campeões da primeira etapa

Competição foi realizada no domingo, dia 31, nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador Lebrão, com disputas nas categorias masculino e feminino

A primeira etapa da Copa Jaguariúna de Vôlei de Praia para duplas foi realizada neste domingo, dia 31, nas quadras de areia do Centro de Lazer do Trabalhador Lebrão, em Jaguariúna.

A competição contou com disputas nas categorias masculino e feminino e foi realizada pela Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

No masculino, a dupla Joabe e Stephan, da Arena Thyrson, de Paulínia, ficou com o título da etapa. O vice-campeonato foi conquistado por Carlos e Paulo, de Jaguariúna B.

O terceiro lugar ficou com Angelus e Miguel, de Jaguariúna A. A quarta colocação foi para Pedro e Derick, da Arena 80, de Amparo A.

Na categoria feminina, Caroline e Micheli, da Arena 80, de Amparo A, conquistaram o primeiro lugar. A dupla Tânia e Kelli, do Jaguar Tênis Clube A, ficou com o vice-campeonato.

Lavínia e Aline, de Santo Antônio de Posse A, terminaram na terceira colocação. Já Tatiane e Milena, de Jaguariúna B, ficaram em quarto lugar.

Confira a classificação da primeira etapa:

Masculino

Campeão: Arena Thyrson, Paulínia A, com Joabe e Stephan

Vice-campeão: Jaguariúna B, com Carlos e Paulo

3º lugar: Jaguariúna A, com Angelus e Miguel

4º lugar: Arena 80, Amparo A, com Pedro e Derick

Feminino

Campeã: Arena 80, Amparo A, com Caroline e Micheli

Vice-campeã: Jaguar Tênis Clube A, com Tânia e Kelli

3º lugar: Santo Antônio de Posse A, com Lavínia e Aline

4º lugar: Jaguariúna B, com Tatiane e Milena

Fonte: Prefeitura de Jaguariúna

