Copa Truck: Thiago Rizzo está confirmado para duplo desafio em terras gaúchas

Na próxima semana, de 16 a 18 de setembro, será de desafios para o piloto de Petrópolis (RJ) Thiago Rizzo, que terá compromissos no lendário Autódromo Internacional de Tarumã, na cidade de Viamão, localizada na região metropolitana de Porto Alegre (RS). O competidor fará a sua segunda prova pela Copa Truck a bordo do caminhão Volkswagen #17 da equipe R9 Competições. O evento será em estilo de rodada dupla, válido para a sétima e oitava etapas do calendário 2022.

Ansioso para acelerar caminhão, o fluminense está empolgado para pisar fundo em Tarumã no circuito de 3.016 metros de extensão o no sentido anti-horário, com nove curvas, de altíssima, média e baixa velocidades, e um cotovelo em descida, a chamada “Curva do Tala-Larga”.

“Já conheço a pista, competi lá pelo campeonato gaúcho 1,4 turismo, mas com o caminhão será um grande desafio. O simulador tem ajudado a relembrar o circuito”, conta Thiago Rizzo. “É um circuito veloz, porém com boas curvas e uma reta em que podemos acelerar tudo. Já a qualidade do asfalto do autódromo é um contraponto imposto para todos os pilotos”, explica.

Sobre a estreia na Copa Truck na etapa de Interlagos em agosto, o piloto afirma que as impressões foram as melhores possíveis. “O campeonato conta com grandes nomes do automobilismo, super organizado e um nível de profissionalismo gigante. Equipes exemplares, evento com apelo de público e ações promocionais junto aos patrocinadores. É muito bacana”, destaca Rizzo.

O piloto enfatiza o momento da sua primeira largada no comando de um dos brutos da categoria. “Foi um frio na barriga, responsabilidade imensa. Mas fiquei muito feliz de poder fazer o que eu gosto com uma equipe de ponta”.

Segundo Thiago a expectativa é de concluir uma prova tranquila em Tarumã. “Quero ter o máximo de aprendizado e experiência já pensando em 2023. Vamos trabalhar com muita dedicação e empenho para que o nosso equipamento seja tão competitivo quanto foi na etapa de Interlagos. Além disso, o esforço está mantido com o preparo físico, tenho treinado força e resistência por cinco vezes na semana”, comenta o piloto, patrocinado por Feirão de Malhas, WCosta Construtora e Flexicred.

A programação no Autódromo de Tarumã terá início na sexta-feira, 16, com treino de calibração às 10h05, em seguida acontecerá o primeiro treino livre, às 10h30. No período da tarde estão previstos o segundo e o terceiro treinos livres, às 13h45 e 16h40. No sábado, 17, o treino classificatório será a partir das 08h30 e a primeira corrida terá largada às 15h05 e a segunda às 15h38.

No domingo, 18, às 08 horas terá início o classificatório para as terceira corrida do final de semana, que terá largada às 14 horas, logo após a bandeirada, a nova largada (14h32) para mais 20 minutos, valendo como a quarta corrida da rodada em solo gaúcho. As corridas terá transmissão em TV aberta pela Band, pela internet via YouTube e Facebook da Copa Truck e pelo canal por assinatura SporTV.

Histórico – O piloto de Petrópolis (RJ) fez história em provas de rali na modalidade cross country, conquistou títulos no rali do Sertões, Mitsubishi Cup e Campeonato Brasileiro de Rally Cross Country, entre 2014 a 2019. No ano passado, ingressou no asfalto, na Copa HB20. Nesta temporada, além de competir na Copa HB20, categoria na qual obteve inúmeros pódios e vitória na etapa do Velocitta (Super), compõe o grid do campeonato do Turismo Nacional.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO

Sexta-feira, 19 de Setembro

10h05 – Treino de calibração

10h30 – Treino Livre 1

13h45 – Treino Livre 2

16h40 – Treino Livre 2

Sábado, 20 de Setembro – 7ª ETAPA

08h15 – Warmup

08h30 – Classificação

13h50 às 14h30 – Visitação de box

15h05 – Copa Truck – Corrida 1

15h38 – Copa Truck – Corrida 2

Domingo, 21 de setembro – 8ª ETAPA

07h30 – Warmup

08h00 – Classificação

14h00 – Copa Truck – Corrida 1

14h32 – Copa Truck – Corrida 2