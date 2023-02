Coroados Rei Momo e Rainha do CarnaMagia

Nesta terça-feira (14), a Prefeitura de Cosmópolis, através da Secretaria Municipal de Cultura, coroou oficialmente as majestades do CarnaMagia.

O evento foi realizado na sede da Secretaria Municipal de Cultura, antigo Grêmio Estudantil, abrindo as festividades do carnaval cosmopolense, reunindo autoridades municipais, convidados e representantes culturais.

Foram escolhidos Gustavo Gonçalves, Rei Momo, e Renata Dantas, a Rainha do carnaval cosmopolense, coroados pelo Prefeito Junior Felisbino.

Simbolicamente, seguindo as tradicionais cerimônias do carnaval, o Prefeito entregou ao Rei Momo e Rainha as chaves do ‘CarnaMagia’, ficando os monarcas responsáveis pelos comandos das festividades e alegria dos foliões.

CarnaMagia na ‘Praça do Rodrigo’

Os eventos carnavalescos serão reunidos na ‘Praça do Rodrigo’, com temática especialmente criada para os foliões.

Com entrada livre e gratuita, o público terá uma ampla área coberta, setor de alimentação agrupando os melhores food trucks e barracas gastronômicas. As crianças poderão se divertir com brinquedos infláveis gratuitos, com supervisão e segurança.

Em todas as noites, apresentações ao vivo com a ‘Aphocalipsy Banda Show’, animando os foliões ao som de tradicionais marchinhas de carnaval, samba e muito axé.

Já na segunda-feira de carnaval, dia 20 de fevereiro, às 21h, o grande show com a ‘Escola de Samba Guaçu Verde e Rosa’, marcando presença com suas alas rítmicas, estandartes e passistas.

Participe desta grande festa de carnaval. Traga seu bloco e família!