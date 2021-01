Coronavac chega a Mogi Mirim e Mogi Guaçu

Na tarde desta quarta-feira, 20, Mogi Guaçu e Mogi Mirim foram agraciados com a chegada das dose de vacina da Coronavac, uma expectativa em que as administrações aguardavam para imunizar a equipe de saúde que estão a frente no combate à Covid-19.

Os imunizantes serão destinados ainda esta semana a trabalhadores da saúde, primeiro público do grupo prioritário definido pelo Estado. Um passo inicial ante muitos ainda por vir para levar proteção contra o vírus às famílias guaçuanas. “Um processo longo e que exigirá calma, mas que certamente nos permitirá superar esse grande e implacável desafio!”, enfatizou Rodrigo Falsetti.

Mogi Guaçu recebeu 1.840 doses do imunizante, Mogi Mirim 1.320, Itapira 1.160, Espirito Santo do Pinhal 640 doses.

Foto Gazeta Guaçuana