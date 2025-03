Corrida Histórica de Amparo espera reunir 1.500 atletas e elite do atletismo brasileiro

Evento já conta com inscritos de mais de 10 estados e um percurso inédito que valoriza o patrimônio histórico da cidade, no interior do estado de São Paulo

No próximo dia 16 de março, a cidade de Amparo, no interior de São Paulo, receberá a 1ª Corrida Histórica de Amparo, evento que promete unir esporte, história e turismo em um só lugar. Com percursos de 5 km e 10 km, a prova terá trajeto especial pelo centro histórico, proporcionando aos atletas uma imersão no rico patrimônio arquitetônico da cidade. A expectativa é atrair 1.500 corredores, com mais de 1.300 inscrições já confirmadas.

O evento se destaca pela presença de atletas de elite, como Melki Messias, Tamy Matos, Marina Malachias, Alice Yuri e Leonardo Santana de Olinda, corredores de destaque no atletismo brasileiro. Além disso, oferece premiação em dinheiro para todas as faixas etárias, incentivo à participação de pessoas com deficiência (PcDs) e pela entrega de troféus artesanais feitos com madeira de demolição, agregando sustentabilidade à iniciativa. Os atletas percorrerão ruas históricas de paralelepípedo e poderão contemplar dezenas de edifícios tombados pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Arqueológico, Artístico e Turístico (CONDEPHAAT), como a Estação da Mogiana, um dos marcos da cidade.

Atletas de elite confirmados e impacto econômico

A corrida já atraiu competidores de mais de 100 cidades e 10 estados brasileiros, apontando como um dos principais eventos esportivos do Circuito das Águas. O evento também impulsiona o turismo e o comércio local. “Com a presença de atletas de diversos estados, teremos um aumento significativo na movimentação de restaurantes, bares, supermercados e hotéis”, destaca Leonardo Rodrigo Duarte, diretor da corrida.

“Desde o início, queríamos que essa corrida fosse mais do que um evento esportivo. Nossa intenção era criar uma experiência que conectasse a comunidade com a história da cidade e promovesse um impacto econômico positivo para o comércio local. Acreditamos que unir esporte, cultura e turismo é uma forma poderosa de valorizar Amparo e fortalecer sua identidade.”, lembrou Caio Barbosa, diretor de marketing do Supermercado Guarani, patrocinador oficial do projeto que conta com o apoio da Ypê, empresa 100% brasileira e uma das maiores fabricantes de produtos de higiene e limpeza do país, que tem sede na cidade de Amparo.

Premiação diferenciada e inclusão de PCDs

A competição oferece prêmios em dinheiro para os cinco primeiros colocados na classificação geral de ambas as distâncias e gêneros, além de troféus personalizados e reconhecimento especial para os três primeiros colocados de cada faixa etária, de 10 em 10 anos. As maiores equipes também serão premiadas, e os atletas PcDs receberão medalhões exclusivos em reconhecimento à sua participação.

Mais que uma corrida: um festival de cultura e solidariedade

Na véspera da prova, a Praça Pádua Salles, no centro de Amparo, será palco de um festival com feira de artesanato, feira de adoção de animais, shows ao vivo e gastronomia, criando um ambiente de confraternização para atletas e público. Além disso, a corrida arrecadará donativos que serão destinados ao Lar dos Velhos de Amparo, reforçando o compromisso social do evento.

Serviço – 1ª Corrida Histórica de Amparo

· Data: 16 de março de 2025

· Local: Amparo, SP

· Distâncias: Corrida de 5 km e 10 km | Caminhada de 5 km

· Inscrições: www.cha.esp.br e www.correriacampinas.com