Corrida Solidária da APAE de Jaguariúna Promete Movimentar a Cidade

No dia 26 de maio de 2024, a cidade de Jaguariúna, será palco da 4ª Corrida e Caminhada Solidária promovida pela APAE local. Com o apoio da Prefeitura Municipal, o evento tem como objetivo não apenas promover a prática esportiva, mas também arrecadar fundos para a instituição.

A corrida, que terá percursos de 5 e 10 quilômetros, promete mobilizar tanto atletas experientes quanto amadores, além de contar com a participação de caminhantes que desejam contribuir com a causa. A largada será às 7h30, em frente a sede da Apae, na Rua Amazonas, 1.296, no Jardim Mauá.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas através do site. Além da oportunidade de se exercitar em um ambiente de camaradagem e superação, os participantes estarão colaborando diretamente com a APAE de Jaguariúna, auxiliando no financiamento de projetos e serviços essenciais para a comunidade.

A 4ª Corrida e Caminhada Solidária da APAE de Jaguariúna promete ser um evento marcante, unindo esporte, solidariedade e alegria em prol de uma causa nobre. Para mais informações, entre em contato pelos telefones (19) 3867-3088 ou (19) 98972-1984. Você também pode acessar o site oficial da APAE de Jaguariúna: www.apaejaguariuna.org.br.

Junte-se a nós e faça parte deste movimento solidário, correndo por uma causa que faz a diferença na vida de muitos!