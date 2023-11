Cosmópolis Celebra 79 Anos

Um dia inesquecível para inúmeras gerações, celebrando os 79 anos de Cosmópolis, emancipação política e administrativa, comemorado com o retorno do ‘Desfile Cívico de Aniversário’ e apresentação da ‘Esquadrinha da Fumaça’, marcando o domingo (26).

O popular ‘Desfile de Aniversário’, um dos eventos mais tradicionais do calendário municipal, retornou para a Avenida Ester. O último evento aconteceu há 32 anos, em 1991, e desta vez reunindo um dos maiores públicos registrados no evento.

O evento cívico começou às 9h, oficialmente iniciado pela ‘Banda Municipal Cosmópolis’, interpretando os hinos nacionais e municipais, abrindo o desfile com a passagem das corporações da Guarda Municipal de Cosmópolis, Polícia Militar e Exército Brasileiro, especialmente convidados para as apresentações, marcando presença com o blindado tático.

Na sequência desfilaram o Grupo da Terceira Idade Laços da Amizade, escolas municipais, integrantes da Rede Municipal de Ensino, unidades escolares particulares, ACICO (Associação Comercial e Industrial de Cosmópolis), CAMP (Círculo de Amigos do Menino Patrulheiro), Cosmopolitano Futebol Clube, Amigos do Carro Antigo de Cosmópolis, Fanfarras cosmopolenses e instituições musicais da região, entre convidados, empreendendo o desfile da esquina da Rua Santa Gertrudes com a Avenida Ester, até a Rua Campinas, término das passagens.

Retorno da Esquadrilha da Fumaça

Dentre os momentos mais aguardados do Desfile, destaque para as apresentações do conceituado Esquadrão de Demonstração Aérea da Força Aérea Brasileira (FAB), a famosa ‘Esquadrilha da Fumaça’, retornando às festividades de aniversário após 34 anos. A última exibição aconteceu em 1989.

Ao término do Desfile Cívico, o público concentrou-se nas Praças Major Arthur Nogueira e Estudantes, conhecida ‘Praça do Coreto’, ponto determinado pela FAB para as exibições aéreas.

O evento foi iniciado com o pronunciamento do Prefeito Junior Felisbino, acompanhado de Secretários Municipais e autoridades, oficializando a assinatura da ordem de serviço de 22 Km de recapeamentos asfálticos em Cosmópolis.

Com animação de palco realizada pela equipe da Esquadrilha da Fumaça, o comandante responsável pelas apresentações determinou em solo o início das exibições, onde os pilotos desenvolveram manobras especiais, como o ‘coração de fumaça’ e ‘desfolhado’, ocasionando grande emoção.

Marcando os céus com os sete A-29 Super Tucano, aviões utilizados pela Esquadrilha da Fumaça, as apresentações aconteceram em múltiplos pontos do espaço aéreo cosmopolense, sendo visualizadas em diversos bairros, notabilizando as manobras ‘bomba’, ‘break’, ‘looping’, e tonneau reverso.

As apresentações não geraram custos para o município, as exibições da Esquadrilha da Fumaça foram gratuitas e públicas, acompanhando as diretrizes institucionais da Força Aérea Brasileira.

Um domingo histórico e inesquecível para Cosmópolis, um memorável presente de aniversário para a população.