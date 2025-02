Cosmópolis discute novos cursos de qualificação industrial em parceria com o Senai

Na tarde desta quarta-feira (05), o Centro de Referência do Trabalhador de Cosmópolis (CRTC), sediou uma reunião estratégica entre representantes do Executivo, Legislativo e do Senai para discutir a implementação de cursos de qualificação industrial e técnica na cidade.

Estiveram presentes a secretária municipal de Indústria e Comércio, Fabiana Dester; o Diretor do CRTC, Lelei Perucci; o Diretor da EMEP Milton Frungillo, Professor Padilha; o Diretor do Senai de Paulínia, Fábio Tadeu; a Coordenadora de Relacionamento da Indústria do Senai de Paulínia, Márcia Marques; e, representando o Legislativo, o vereador Alexandre Satou.

A reunião teve como foco a estruturação de cursos voltados para a qualificação da mão de obra cosmopolense, tanto para atuação na indústria local quanto para oportunidades na Refinaria de Paulínia (Replan). Além disso, foi discutida a possibilidade de trazer uma escola móvel do Senai para atender as demandas específicas do município.

Outro ponto abordado, foi a realização de um levantamento das necessidades dos trabalhadores de Cosmópolis, permitindo a identificação do perfil da mão de obra local, facilitando a criação de um programa de alunos aprendizes. A iniciativa busca fortalecer a capacitação profissional e ampliar as oportunidades de emprego na cidade.