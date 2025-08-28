Cosmópolis e Paulínia estão entre os alvos de megaoperação contra fraudes no setor de combustíveis

Ação nacional mira esquema bilionário do PCC com foco em lavagem de dinheiro e sonegação; região de Campinas concentra 16 alvos

Uma megaoperação deflagrada nesta sexta-feira (28) pela Polícia Federal e pela Receita Federal mira um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e fraudes fiscais ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) no setor de combustíveis. A ação mobiliza mais de 1.400 agentes em oito estados do país.

Na região de Campinas e Piracicaba, ao menos 16 alvos, entre pessoas físicas e empresas, estão sendo investigados. As cidades de Cosmópolis e Paulínia estão entre as que tiveram mandados cumpridos, ao lado de Campinas, Piracicaba, Rio das Pedras e Santa Bárbara d’Oeste. As investigações apontam que a organização criminosa utilizava empresas de fachada e esquemas complexos para movimentar e ocultar recursos obtidos por meio de atividades ilícitas.

Segundo a Receita Federal, as três operações simultâneas têm como foco o desmantelamento da estrutura empresarial e financeira utilizada para a lavagem de dinheiro e para o financiamento de atividades criminosas do grupo.

As autoridades ainda não divulgaram o número de prisões realizadas até o momento. A operação segue em andamento em todo o território nacional.

Fonte: G1