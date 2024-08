Cosmópolis sedia classificatória da Copa Jaguariúna de Voleibol da Melhor Idade

Na manhã de quinta-feira (15), Cosmópolis sediou uma classificatória da ‘Copa Jaguariúna de Voleibol da Melhor Idade 70+’, disputada nas quadras do complexo poliesportivo do ‘Cosmopolitano Futebol Clube’.

Nesta fase, participaram os times da terceira idade de Cosmópolis, Valinhos, Paulínia e Mogi-Mirim.

Os jogos sediados no município aconteceram por iniciativa da Prefeitura de Cosmópolis, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e do ‘Clube da Terceira Idade Laços da Amizade’, em parceria com o ‘Cosmopolitano Futebol Clube’.

O evento foi aberto com um café da manhã para os participantes, organizado pela Prefeitura, por meio do ‘Clube da Terceira Idade de Cosmópolis’, representado pela Sra. Isabel Teixeira Felisbino, Primeira-Dama e presidente voluntária do Fundo Social de Solidariedade Municipal.