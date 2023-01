Costelada BBQ e Festival da Coxinha voltam a Campinas-SP para a grande festa de sabores

Abertura da temporada 2023 dos eventos gastronômicos acontece entre os dias 20 e 22 de janeiro, sexta-feira a domingo, na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal; atração com entrada gratuita brinda os apaixonados por churrasco e fãs de uma das iguarias mais consumidas no Brasil

O Festival Costelada BBQ e o Festival da Coxinha abrem a temporada 2023 das grandes festas gastronômicas a céu aberto com o retorno em grande estilo a Campinas-SP. O evento em dose dupla acontece entre os dias 20 e 22 de janeiro, sexta-feira a domingo, na Lagoa do Taquaral, no Parque Portugal. A entrada é gratuita com acesso pelos portões 5 e 7.

Apaixonados pelo sabor e a maciez da costela preparada no melhor estilo BBQ e fãs de coxinhas, uma das iguarias mais consumidas no Brasil, têm motivos de sobra para comemorar a volta dos festivais, que acontecem simultaneamente no mesmo espaço.

Trata-se do “casamento” perfeito para receber o público de todas as idades e que aprecia curtir horas de entretenimento nas chamadas “baladas gastronômicas”. A programação começa na sexta-feira (20) às 17h e prossegue até as 22h. No sábado (21) e no domingo (22), o funcionamento é das 11h às 22h. A organização é da WB Produções & Promoções, com apoio da Prefeitura Municipal de Campinas através da Secretaria de Cultura e Turismo.

A Costelada BBQ e o Festival da Coxinha, edição Campinas, têm como diferenciais a qualidade e diversidade de sabores, além do conceito inovador de unir gastronomia e diversão em uma área ampla e segura. Os eventos também se destacam pelos variados estilos de cerveja e a eclética programação de shows, atrativos que proporcionam a oportunidade para uma inesquecível confraternização entre famílias e amigos.

Além disso, o espaço conta com área exclusiva para as crianças, que terão a chance de se divertir em brinquedos infláveis e atrações como jump, pescaria e tiro ao alvo.

“Começar a temporada por Campinas é uma grande satisfação para todos nós da WB. Quem mora na Metrópole ou em cidades da Região Metropolitana vai viver diferentes experiências durante três noites e dois dias em nossos festivais. É uma grande festa que reúne o que há de melhor no universo da gastronomia, cerveja e música. O objetivo é proporcionar momentos inesquecíveis de lazer em um ambiente em que se preza a família e sua segurança”, diz o responsável pela organização Túlio Henrique Waetge, proprietário da WB Produções, empresa referência na organização de eventos, festas corporativas, feiras e festivais.

FESTIVAIS PARA QUEM É BOM DE GARFO

O público que aprecia o verdadeiro sabor da costela nas mais sofisticadas formas de preparo, seja na brasa, bafo, fogo de chão, na parrilla ou pitsmoker, não pode deixar de visitar o Festival Costelada BBQ, em Campinas.

O cardápio especial, que traz pratos em que a carne é a principal estrela, com irresistíveis acompanhamentos, além de suculentos hambúrgueres, tem a assinatura de oito dos mais reconhecidos chefs assadores e churrasqueiros do circuito BBQ. E tem muito mais. Os visitantes podem conferir o famoso torresmo de rolo, sucesso por onde passa.

Já o Festival da Coxinha oferece dezenas de opções de tamanhos e recheios, doces ou salgados, para atender a todos os paladares. Vão desde as mais tradicionais até as fantásticas gigantes, que se transformam em uma verdadeira refeição. Destaque para o hambúrguer de coxinha, coxinha feita só com recheio e a famosa coxinha de queijo premiada de Jundiaí. Ao todo são oito expositores, que vão apresentar incríveis receitas e novidades.

CERVEJAS E SOBREMESAS COMPLETAM A FESTA

Para harmonizar o rico cardápio nada melhor que as cervejas artesanais da Cervejaria Hoffen. E para completar os dias e noites de festa, os festivais contam com uma ala de sobremesas com diferentes opções de churros, donuts, cookies, doces e sorvetes que resgatam o sabor da infância.

CINCO SHOWS AGITAM A LAGOA DO TAQUARAL

Para agitar a Lagoa do Taquaral, em Campinas, durante os festivais Costelada BBQ e da Coxinha há uma programação especial com cinco shows para entreter o público de todas as idades.

Entre os destaques está o Tributo a Bon Jovi, na sexta-feira (20), às 19h. No sábado (21), as atrações são o som da banda Queda Livre, às 14h, e o show tributo ao grupo Queen preparado pela banda Classical Queen. A apresentação começa às 19h.

Para fechar o festival no domingo (22), Black West sobe ao palco às 13h. A atração das 18h é Hollywood Way, com performance que promete não deixar ninguém parado.

SERVIÇO



Festival Costelada BBQ e Festival da Coxinha – Campinas-SP

Local: Lagoa do Taquaral (Parque Portugal), com acesso pelos portões 5 e 7

Endereço: Avenida Doutor Heitor Penteado, 1671, Parque Taquaral, Campinas-SP

Dias: 20, 21 e 22 de janeiro (sexta-feira, sábado e domingo)

Horário: 17h às 22h (sexta-feira) e das 11h às 22h (sábado e domingo)

Entrada: Gratuita

Atração: Espaço kids

Cervejaria oficial: Hoffen Bier

Realização: WB Produções & Promoções

Apoio: Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria de Cultura e Turismo

Informações: (19) 9.9494-2787 (WhatsApp)

SHOWS CONFIRMADOS

Sexta-feira, dia 20 de janeiro

19h: Bon Jovi Tributo

Sábado, dia 21 de janeiro

14h: Queda Livre

19h: Classical Queen

Domingo, dia 22 de janeiro

13h: Black West

18h: Hollywood Way

ESTAÇÕES DE ASSADORES

-– Patrícia Sally (Costela fogo de chão)

-– Paraty (Costela no bafo)

-– Estalar do Fogo (Costelinha na parrilla)

-– Irmãos Crivelaro’s (Costela fogo de chão)

-– Leo Dom Pimenta (Costelinha barbecue)

-– Brasa BBQ (Burger de costela)

-– Fumaça BBQ (Burger de costela defumada)

-– O Bom e Velho Churrasco (Costela assada e torresmo de rolo)

ALA DAS COXINHAS

-– Sabor e Amor (Coxinhas tradicionais, camarão, vegana e outros recheios)

-– Jeffs (Coxinhas de mandioca)

-– Kiosque Roseira (Coxinhas de queijo e fraldinha premiadas de Jundiaí)

-– Parada Obrigatória (mini coxinhas, coxinha de tapioca só de recheio)

-– Baca (Coxinhas gigantes)

-– A Poderosa (Coxinhas tradicionais)

-– Tropicana

-– Brutus Sal & Brasa (Chicken Lolly pop – coxa de frango defumada)

PARQUE CERVEJEIRO

-– Cervejaria Hoffen

ALAMEDA DOS DOCES

-– Expresso Churros

-– Seo Madruga

-– Delícias da Vovó

-– Sorvetes da Infância

ESPAÇO KIDS

Aloha Brasil, Império Evento e Nick Eventos

-– Brinquedos infláveis

-– Jump

-– Pescaria

-– Tiro ao alvo