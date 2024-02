COTA ÚNICA COM DESCONTO E PARCELAS DO IPTU VENCEM HOJE

A cota única e a primeira parcela do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de Jaguariúna vencem nesta quinta-feira, dia 29 de fevereiro. As demais parcelas terão vencimento no dia 20 de cada mês.

Os contribuintes que optarem pelo pagamento à vista terão 10% de desconto na cota única. O benefício concedido pela Prefeitura de Jaguariúna está previsto na Lei Complementar nº 2.914/2023.

O imposto também poderá ser quitado em até dez parcelas. Os bancos conveniados para o pagamento do IPTU de Jaguariúna são: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander, Sicred e casas lotéricas.

Segundo a Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Jaguariúna, os 28.843 carnês do IPTU foram distribuídos pelos Correios. Os contribuintes também têm a opção de imprimir as guias para pagamento pelo site da Prefeitura, no link: http://tinyurl.com/iptu2024jagua.

O IPTU é um tributo municipal. Assim, o pagamento pontual beneficia diretamente todos os moradores de Jaguariúna, pois o valor do imposto é 100% revertido em investimentos para melhorias dos serviços públicos municipais.