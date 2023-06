CRAS CRUZEIRO DO SUL OFERECE ATENDIMENTO A MIGRANTES E REFUGIADOS

O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) Cruzeiro do Sul oferece atendimento a migrantes, refugiados e apátridas. O serviço é realizado em parceria com a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Por meio do Instituto de Estudos da Linguagem (IEL) da universidade, é realizada a tradução de documentação, bem como a formação em habilidade linguística como parte da garantia de direitos dessa população.

Segundo a Secretaria de Assistência Social de Jaguariúna, essa parceria também tem como um de seus eixos o apoio à formação dos técnicos para o trabalho com imigrantes.

“A parceria com a Unicamp através do IEL e o CRAS Cruzeiro do Sul visa contemplar uma oficina de habilitação linguística em português para migrantes, que tem como objetivo oferecer conhecimento básico sobre a língua portuguesa e possibilitar-lhes uma participação social mais significativa, bem como ampliar as suas possibilidades de empregabilidade”, explica a secretária de Assistência Social de Jaguariúna, Andréa Dias Lizun.