CRAS NASSIF PROMOVE FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS POR MEIO DE HORTA EDUCATIVA EM JAGUARIÚNA

O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) João Aldo Nassif, localizado em Jaguariúna, desenvolve uma iniciativa que une aprendizado e convivência comunitária. Por meio do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), a unidade conta com a oficina de horticultura, um espaço de diálogo, troca de vivências culturais e fortalecimento de vínculos sociais.

Na oficina, os participantes têm a oportunidade de aprender técnicas de cultivo de hortaliças, temperos diversos, árvores frutíferas e outros tipos de plantas.

“Mas a horta educativa vai além do cultivo de hortaliças. Com foco no sentimento de pertencimento e identidade, a atividade estimula a socialização e a interação entre os participantes, reforçando laços comunitários e culturais. A proposta também cumpre um papel preventivo e protetivo, ao trabalhar na defesa dos direitos sociais e contribuir para o combate à vulnerabilidade e desigualdade social”, explica a secretária de Assistência e Desenvolvimento Social de Jaguariúna, Silvia Helena Trovo Verona.

De acordo com a coordenação do CRAS Nassif, o projeto visa não apenas ensinar técnicas de horticultura, mas também criar um espaço de convivência saudável e educativo. “É um ambiente onde todos aprendem e compartilham experiências, fortalecendo o senso de comunidade e cidadania”, destacou a equipe.

O CRAS é uma unidade pública essencial para o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), funcionando como porta de entrada para serviços sociais destinados a famílias e indivíduos em situação de vulnerabilidade.

COMO PARTICIPAR

Interessados em participar das atividades da horta educativa podem procurar o CRAS Nassif, localizado na Avenida Vigato, nº 400, no bairro João Aldo Nassif, em Jaguariúna. Para mais informações, o contato pode ser feito pelo telefone: (19) 3199-7498.

Fotos: Thiago Carvalho