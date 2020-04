Creche do Chaparral de Mogi Guaçu está com a obra concluída

A empresa contratada pela SOV (Secretaria de Obras e Viação) concluiu a construção da creche do Jardim Chaparral. São 112 vagas, com todo o atendimento necessário para o desenvolvimento da criança.

O espaço terá todo o apoio pedagógico e cuidados com crianças de zero a três anos, que permanecerão no espaço para que seus pais possam trabalhar. Os recursos da obra são oriundos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação).

Houve um atraso no repasse e a obra ficou interrompida por alguns meses. O prefeito Walter Caveanha precisou ir a Brasília para garantir a liberação desse recurso, com apoio irrestrito do deputado federal Capitão Augusto.

A Secretaria de Educação informa que os prazos recursais estão sendo respeitados para que ocorra a aquisição de todo o mobiliário. O processo de licitação dos utensílios está sendo feito para que ocorra a inauguração da unidade.