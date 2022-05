Cresce número de casos de dengue em Jaguariúna; Secretaria alerta população sobre cuidados

Jaguariúna registrou nos primeiros quatro meses deste ano 33 casos confirmados de dengue. No mesmo período do ano passado, durante a pandemia de coronavírus, foram apenas 8 casos confirmados da doença e, em 2020, foram 27. Nenhuma morte foi registrada até o momento.

Os dados foram divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, que reforça a importância de a população manter os cuidados para manter as residências livres de focos do mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue.

O Ministério da Saúde lista uma série de orientações para a prevenção à dengue. Confira abaixo:

– Utilize telas de proteção com buracos de, no máximo, 1,5 milímetros nas janelas de casa

– Deixe as portas e janelas fechadas, principalmente nos períodos do nascer e do pôr do sol

– Mantenha o terreno limpo e livre de materiais ou entulhos que possam ser criadouros

– Tampe os tonéis e caixas d’água

– Mantenha as calhas limpas

– Deixe garrafas sempre viradas com a boca para baixo

– Mantenha lixeiras bem tampadas

– Deixe ralos limpos e com tela

– Limpe semanalmente ou preencha pratos de vasos de plantas com areia

– Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais

– Limpe todos os acessórios de decoração que ficam fora de casa e evite o acúmulo de água em pneus e calhas

– Coloque repelentes elétricos próximos às janelas – o uso é contraindicado para pessoas alérgicas

– Velas ou difusores de essência de citronela também podem ser usados

– Evite produtos de higiene com perfume, pois podem atrair insetos

– Retire água acumulada na área de serviço, atrás da máquina de lavar roupa