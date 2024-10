Criança de 3 anos é encontrada morta em casa em Mogi Guaçu

Um menino de apenas 3 anos foi encontrado morto dentro de sua residência, localizada em Mogi Guaçu, na tarde desta quinta-feira (11). A criança foi descoberta pela irmã de 15 anos, que estava cuidando dele enquanto a mãe se encontrava hospitalizada desde a última segunda-feira.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a polícia foi acionada por volta das 12h por vizinhos, que notaram a situação. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado ao local e, ao chegar, o médico tentou reanimar o menino, mas infelizmente o óbito foi confirmado.

O corpo da criança foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Campinas, onde passará por exames que poderão esclarecer as causas da morte. A Polícia Civil de Mogi Guaçu segue investigando o caso para determinar as circunstâncias do ocorrido.