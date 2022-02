Crianças do CAPSi participam de passeio no cinema local

As crianças atendidas no Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi) participaram de um passeio onde puderam assistir ao filme Sing 2 no cinema local. Na última semana os usuários do CAPS adulto também realizaram o passeio.

No total, participaram do passeio 28 pessoas, entre pacientes e técnicos do Capsi. Esse tipo de atividade traz diversos benefícios, como inclusão social, fortalecimento de vinculo, além de trabalhar algumas questões comportamentais e emocionais do paciente em outro ambiente fora do Capsi.

Assim como o CAPS Adulto, o CAPSi é um serviço de atendimento psicossocial com foco na saúde mental das crianças atendidas.

O CAPSi está localizado na Rua Francisco de Mário, n° 478, no bairro Bela Vista III. Para mais informações entre em contato no telefone (19) 3812 1699.