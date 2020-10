Cristiano Rocha e Anderson Geraldi se consagram campeões da Mitsubishi Cup 2020

A Mitsubishi Motors realizou neste sábado (17) e domingo (18) em Mogi Guaçu (SP) a grande final da temporada 2020. E foi garantido o título na ASX RS pela dupla de Luís Eduardo Magalhães (BA): o piloto Cristiano Antônio Rocha e o navegador Anderson Geraldi.

O circuito off-road da terceira e quarta etapa do campeonato de rali cross country de velocidade, foi montado no perímetro da Fazenda Velocitta. Foram 23 quilômetros percorridos (18 de deslocamentos) em seis provas, totalizando 138 quilômetros na busca do menor tempo na rodada deste final de semana.

A categoria ASX RS viu a disputa mais acirrada do ano, decidida somente nos últimos quilômetros dos dois dias de provas em Mogi Guaçu. “No ano que vem estaremos no grid novamente com um degrau acima de categoria e melhorando cada vez mais a performance. Vamos treinar para isso e vamos brigar ainda mais. Maravilhoso ter o nome marcado na Mitsubishi Cup, sonho realizado, ainda mais no ano da nossa estreia na competição”, emociona-se o piloto.

“Foram muitos campeonatos ao longo de 10 anos em disputas do rali de velocidade, muitos vice-campeonatos, mas este é o primeiro título que conquistei. Então, para a equipe é muito gratificante, veio coroar todo um trabalho desenvolvido, empenho, dedicação investido”, acrescenta Cristiano.

A dupla da Accert Competições chegou à etapa derradeira líderes do campeonato. Eles foram ao pódio nas quatro etapas da temporada 2020, sendo duas vitórias, um quarto lugar e um terceiro na categoria ASX RS. “A competitividade é extremamente grande, não há espaço para falhas”, destaca Cristiano.

“Não tenho palavras, estou muito emocionado. Nós trabalhamos muito para chegar este momento de conquistar esse campeonato. É uma prova sensacional, bem organizada. Foram quatro etapas bem disputadas, nós ganhamos por muito pouco. Estou orgulhoso da nossa equipe e feliz na minha estreia ser campeão. Isso não tem preço”, comemora o navegador.

A prova

O trajeto apresentou terreno irregular, mesclando trechos com piso duro, pedras e terra solta. Havia várias curvas, trilhas estreitas e leves subidas que fizeram o motor roncar mais alto. As referências estavam bem próximas e exigiu atenção e rapidez da navegação.

“O roteiro era técnico e permitia a alta velocidade, então, aproveitamos todas as situações para pisar fundo. Largamos nos dois dias sabendo que tínhamos que acelerar com extrema atenção e acreditar no que sabemos fazer. Mesmo com um capotamento na primeira prova do sábado e contratempos mecânicos, deu tudo certo”, comemorou o piloto.

Feliz e satisfeita, a equipe agradece a confiança dos patrocinadores. “Levantar este troféu só foi possível graças à credibilidade que nossos parceiros depositaram em nós. E nós nos dedicamos para retribuir essa confiança superando sempre os nossos limites na busca do melhor resultado. Nosso muito obrigado”, conclui Rocha.

A equipe Accert Competições conquistou por duas etapas na temporada o troféu de “Melhor Equipe”. A equipe Accert Competições, com a dupla Cristiano Rocha e Anderson Geraldi, segue agora para o Sertões 2020 a bordo do Mitsubishi L200 RS inscritos na categoria Super Production. O evento acontece de 31 de outubro a 07 de novembro, com largada no Autódromo do Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) e chegada em Barreirinhas, no Maranhão em um roteiro de aproximadamente 5.000 quilômetros.

A equipe com sede em Goiânia (GO) recebe o patrocínio da Accert Transportes e Logística, Lavanderia Suprema, ALE Combustíveis, Ferragens Negrão, Sementes Oilema, Hotel LG, Cervejaria Oktos, Titaniun Energy Drink, Audiovolks e Worker.

Classificação do Campeonato – Mitsubishi Cup 2020

ASX RS

Pilotos

1º #248 Cristiano Rocha, 310 pontos

2º #226 Andery Iltis, 290

3º #250 Filipe Miranda, 284

4º #218 Elcio Bardeli, 280

5º #222 Ricardo Feltre, 270

Navegadores

1º #248 Anderson Geraldi, 310 pontos

2º #226 João Victor Ribeiro, 290

3º #250 José Miranda, 284

4º #218 Eric Francozi, 280

5º #222 Joel Kravtchenko, 270