Cultura abre chamamento público para a 2ª edição do Canta Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura iniciou o processo de chamamento público para artistas e grupos artísticos interessados em participar das apresentações de música do Canta Guaçu 2023. A 2ª edição será no dia 4 de abril, uma terça-feira, às 19h30, no Teatro Tupec do Centro Cultural. O evento irá fazer parte da agenda de comemorações de aniversário dos 146 anos de emancipação político-administrativa de Mogi Guaçu, celebrado em 9 de abril.

O Canta Guaçu é direcionado para músicos e vocalistas de Mogi Guaçu, sendo as inscrições gratuitas que podem ser realizadas até o dia 28 de fevereiro por meio de formulário disponível no link: https://bit.ly/Formulario_CantaGuaçu2023. Cada inscrição deve conter um histórico com a trajetória, currículo e vídeo de apresentação do artista, além de comprovante de endereço.

O secretário de Cultura, André Sastri, explicou que o vídeo a ser enviado deve ser produzido em um local com ausência de ruídos, à capela ou com acompanhamento simples de teclado, violão ou playback. “Não serão aceitos vídeos de trechos de shows em casa de espetáculos, pubs e afins devido à baixa qualidade do áudio”, ressaltou.

É importante destacar que serão duas modalidades de inscrições. A primeira é para três instrumentistas – um baterista, um guitarrista e um tecladista. Já a segunda é para quatro vocalistas. Após o processo seletivo, serão realizados ao menos quatro ensaios e uma passagem geral de som e palco, contando com a presença dos vocalistas e instrumentistas sob coordenação do secretário-adjunto de Cultura, o maestro Domênico Honório.

Nesta edição, o tema será Músicas de Filmes, sendo baseado em trilhas sonoras dos grandes sucessos do cinema mundial. Os ensaios serão realizados nos dias 6, 13, 20 e 27 de março, na sede da Corporação Musical Marcos Vedovello, localizada na Avenida 9 de Abril, 251, no Imóvel Pedregulhal. Já a passagem geral de som e palco acontecerá no Teatro Tupec, no Centro Cultural, na segunda-feira, 3 de abril, a partir das 19h30.

“O grupo formado para o evento necessariamente terá uma formação inédita, não sendo aceitas as inscrições de grupos que já tocaram juntos anteriormente. Os três instrumentistas selecionados farão parte da banda base, que dará suporte para que até quatro vocalistas se apresentem no evento”, disse.

Cada instrumentista e vocalista selecionado receberá R$ 220. “O valor é uma gratificação pelo número de ensaios que serão realizados para o evento. No entanto, qualquer despesa com alimentação, transporte, figurino e instrumentos correrão por conta de cada artista”, finalizou André Sastri.

Eventuais dúvidas e orientações referentes ao chamamento público do Canta Guaçu serão esclarecidas via e-mail: sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br, pelo telefone 3811.8650 (fixo e WhatsApp) ou diretamente na sede da Secretaria Municipal de Cultura, localizada na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.