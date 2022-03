Cultura abre inscrições para o 11º Festival de Teatro de Mogi Guaçu

Nesta semana, a Secretaria Municipal de Cultura iniciou as inscrições para o 11º Festival de Teatro de Mogi Guaçu. Interessados em participar do festival devem efetuar as inscrições por meio de preenchimento de formulário no link https://bit.ly/11teatro. O prazo final de cadastramento é dia 19 de abril.

O objetivo do festival é sensibilizar as pessoas sobre a importância do teatro como forma de expressão e difundir a arte. “O teatro é um veículo de comunicação que mostra a identidade cultural e proporciona a conscientização e reflexão na sociedade”, comentou o assessor de Cultura, Rodrigo Peguin.

O 11º Festival de Teatro de Mogi Guaçu será realizado de 23 a 28 de maio, sempre às 20h, no Teatro Tupec, no Centro Cultural, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, Jardim Camargo. A premiação dos vencedores acontecerá no dia 29 de maio, às 16h, no Centro Cultural. Mais informações pelo telefone (19) 3811.8650, mesmo número do WhatsApp.