Cultura de Mogi Guaçu promove semana de valorização de patrimônio histórico da cidade

A Secretaria Municipal de Cultura realiza entre os dias 17 e 20 de agosto, a Semana de Valorização do Patrimônio Histórico e Cultural de Mogi Guaçu, que contará com uma série de três debates online para discutir a memória e a preservação do legado do município. Os debates serão transmitidos sempre das 14h às 16h, pelo Facebook da pasta, no endereço https://www.facebook.com/secult.guacu.

O trabalho é resultado da parceria da pasta com um grupo de alunos da instituição do Serviço Social da Indústria (SESI). “Como parte integrante da programação da semana, teremos três lives com convidados que têm muitas histórias para contar sobre nossa cidade”, comenta o secretário de Cultura, André Sastri.

Agenda

Nesta terça-feira, dia 17 de agosto, acontece o primeiro evento no qual será debatido o tema “Mogi Guaçu: desenvolvimento econômico e social nas áreas urbana e rural”, com a presença de Carlos Pinheiro e dos historiadores Edson Godoy e Augusto Legaspe. A conversa será intermediada por alunos do SESI.

Na quinta-feira, dia 19 de agosto, o assunto em discussão será “Mogi Guaçu: histórias, lendas, desenvolvimento político e personalidades”, que terá como convidados Thiago Paccola, Fernanda Cornachioni, Cláudia Cornachioni, Carlos Nelson Bueno e Augusto Legaspe.

Para finalizar, na sexta-feira, dia 20 de agosto, o tema “Mogi Guaçu: cultura, festejos e tradições: passado, presente e futuro”, com participação de Rita Moreli, Armando Moreli, Amauri Colombo e Ângela Camargo.