Cultura organiza a 1ª Feira Mística de Mogi Guaçu

A Secretaria Municipal de Cultura vai promover a 1ª Feira Mística de Mogi Guaçu no dia 25 de março, no Centro Cultural. Nesta terça-feira, dia 14 de fevereiro, foi publicado no Diário Oficial do Município (www.mogiguacu.sp.gov.br) edital de inscrições para expositores de artesanato, itens de arte, terapia, artigos, cosméticos e vestuários para os interessados em participar do evento.

A meta é selecionar até 48 expositores para participarem da 1ª Feira Mística de Mogi Guaçu, que irá acontecer no período das 10h às 22h, sendo que o local contará com praça de alimentação e terá entrada franca. Os interessados devem confirmar a inscrição de forma presencial no dia 27 de fevereiro, das 13h às 14h, na sede da Secretaria Municipal de Cultural, localizada à Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo.

“Estamos programando a 1ª Feira Mística de Mogi Guaçu para atender um grande público da cidade e da região que acompanham esse tipo de evento que só tem a agregar a nossa agenda cultural. São eventos que estamos desenvolvendo ao longo do ano para atender a todos os públicos”, comentou André Sastri, secretário municipal de Cultura.

Pelo edital, serão selecionados expositores de artesanato, artigos e itens de arteterapia, como japamalas, cordões de oração, imagens, artigos para meditação, pedras, pedraria, artigos místicos, pedras brasileiras, bijuterias, decoração, mandalas e acessórios em geral. Também serão selecionados expositores de cosméticos e artigos fitoterápicos, como ervas, banhos, sais, florais e perfumes.

A 1ª Feira Mística de Mogi Guaçu também terá vagas para expositores de moda indiana, roupa para pilates/yoga e tai chi chuan, além de oráculos e artigos medievais e cosplay medieval/místico.

Terapeutas

Nesta terça-feira, a Secretaria Municipal de Cultura também publicou edital para seleção de terapeutas interessados em participar da 1ª Feira Mística de Mogi Guaçu. Serão selecionados terapeutas para ocupar até 33 estações de atendimento e quatro vagas para terapias coletivas. “Vamos oferecer serviços terapêuticos gratuitos à população, então, essa é mais uma novidade da nossa Feira Mística”, destacou Sastri.

As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas de forma presencial na Secretaria Municipal de Cultura, na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo, no dia 27 de fevereiro, das 15h às 16h.