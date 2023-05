Cultura realiza nesta quinta-feira (01/06) Escuta Pública de Hip-Hop

A Secretaria Municipal de Cultura e Turismo realiza nesta quinta-feira, 1º de junho, a Escuta Pública sobre a Retomada do Conselho do Hip-Hop. O evento será das 18h30 às 20h30, no Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas.

O objetivo é ouvir artistas, fazedores de cultura local e quem milita na cultura hip hop (DJs, MCs, grafiteiros, dançarinos de breaking) e demais apreciadores para a retomada do Conselho Municipal de Hip-Hop de Campinas. A Escuta Pública terá a participação do Conselho Municipal de Política Cultural de Campinas.

O Conselho Municipal de Hip-Hop de Campinas foi instituído em julho de 2004 pela lei de nº 12.031, e precisa ser atualizado. A proposta é que após a escuta, seja criado um Grupo de Trabalho para a criação de uma nova lei que fomente a divulgação, formação e capacitação ligadas às modalidades artísticas da cultura hip-hop.

Serviço:

Escuta Pública sobre a Retomada do Conselho do Hip-Hop

Data: 1º de junho (5ª feira)

Horário: 18h30 às 20h30

Local: Salão Vermelho da Prefeitura de Campinas

End: Avenida Anchieta, 200, Centro